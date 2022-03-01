Кострома, , 19:03 — REGNUM В Костромской области родителям разрешили посетить утренники в детских садах, приуроченные к 8 марта. Об этом сообщает администрация региона.

К утреннику готовы © ИА REGNUM

Решение о допуске матерей и отцов будут принимать заведующие дошкольных учреждений. Если в детском саду на карантин по ОРВИ, в том числе коронавирусу, зарыты группы, ограничение останется в силе.

Напомним, запрет на посещение детских мероприятий в области действует с 1 сентября 2020 года. Последний раз исключение для родителей делали на новогодние праздники. В остальное время утренники проводились силами педагогов исключительно для ребят. Попасть на них не могли даже аниматоры и фотографы.

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