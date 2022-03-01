Тюмень, 1 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Тюмени Центральный районный суд привлёк к административной ответственности безработных за участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщает объединённая прсс-служба судебной системы Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Митинги в Москве

Установлено, что 24 февраля 23-летний Артём Б. и 24-летний Арсений С. участвовали в несанкционированном митинге. Отдельно отмечается, что молодые люди неженаты.

Суд приговорил каждого из них по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») к штрафу 18 тыс. рублей в доход государства.