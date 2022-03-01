Лос-Анджелес, США, , 18:30 — REGNUM Актёр Патрик Стюарт подтвердил появление его персонажа Профессора Икса в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом артист сообщил во время интервью для шоу Jakeʼs Takes.

Патрик Стюарт

В интервью Стюарта спросили о реакции зрителей и поклонников на его появление в трейлере картины, который показали во время перерыва Супербоула. «Я был поражён — ведь всё, что они видели, это задняя часть моего плеча и, кажется, мочка моего уха, ничего больше, чтобы можно было установить связь. Но мне было приятно видеть реакцию», — поделился актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» появится ещё один герой из «Людей Икс» — Росомаха. Пока неизвестно, кто исполнит его роль, однако это будет не Хью Джекман.

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