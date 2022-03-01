Минск, 1 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. «Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 — 74 лет) в 2021 году составил 67,3%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 3,9% от численности рабочей силы», — сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

Picserver.org Безработица

Согласно данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения Белстат, руководствуясь методологией «Международной организации труда», опросил население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. «Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя — с учетом наличия фактов экономической деятельности», — отметили в белорусском статистическом ведомстве.

Там также отметили, что обследование проводится во всех областях республики и г. Минске по выборочному методу с охватом 0,8% домохозяйств Белоруссии с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте. При этом есть методологические различия в формировании численности занятых в экономике по результатам обследования в сравнении с текущей оценкой, получаемой на основании форм государственных статистических наблюдений, данных обследования, административных данных.

Такие различия заключаются в следующем. Во-первых, учёт занятого населения при проведении обследования осуществляется по месту проживания, а не по месту работы. Во-вторых, в численность занятых включаются не учитываемые при текущей оценке лица, отсутствующие на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, военнослужащие срочной службы и работающие за границей.