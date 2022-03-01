Ижевск, , 18:28 — REGNUM Западные санкции несут риски практически для всех сфер развития сельского хозяйства. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.

Сельское хозяйство

Она отметила, что любая сфера, о которой бы ни шла речь, завязана на импорте, что в текущих условиях может обернуться рисками. Сельхозтоваропроизводители используют, к примеру, импортное оборудование, упаковку, генетический материал, лекарственные препараты.

Абрамова добавила, что экономические риски найдут отражение в себестоимости производства, рентабельности, а в конечном итоге могут сказаться на эффективности работы аграрных предприятий, передает «Интерфакс-Поволжье».

Однако выходом из сложившейся ситуации может стать активизация в регионе работ по развитию собственных технологий, генетики и других сфер, а также переход на отечественные лекарственные препараты.

«Чтобы мы могли не разводить руками, что у нас этого нет и у нас проблема, а с учетом какого-то периода времени быть обеспеченными», — заключила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, также Абрамова говорила, что Удмуртия обеспечена продовольствием собственного производства, таким как мясо, молочные продукты, картофель и овощи, на 80−120%. Она выразила уверенность, что продовольственного кризиса в регионе не будет.

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