Москва, , 18:38 — REGNUM Российский хип-хоп-музыкант Big Baby Tape (Егор Ракитин) сделал заявление относительно спецоперации на Украине. Соответствующая информация появилась в истории на странице исполнителя в Instagram 1 марта.

Big Baby Tape Скриншот YouTube

«Я — против войны. Война — это боль, горе, разрушение, смерть мирных жителей и солдат с обеих сторон. Я надеюсь, что наши страны найдут возможность договориться и этот конфликт закончится. Мир Украине и России», — написал артист. Примечательно, что ранее Big Baby Tape не высказывался публично на тему спецоперации.

Напомним, что 22 октября 2021 года состоялась премьера нового альбома Big Baby Tape под названием Bandana, записанного при участии Kizaru (Олег Нечипоренко). Совместная пластинка включила в себя 14 различных треков.

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