Москва, 1 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Российский хип-хоп-музыкант Big Baby Tape (Егор Ракитин) сделал заявление относительно спецоперации на Украине. Соответствующая информация появилась в истории на странице исполнителя в Instagram 1 марта.

Скриншот YouTube Big Baby Tape

Артист высказался против проведения спецоперации и заявил, что надеется, что Россия и Украина «найдут возможность договориться».

Напомним, что 22 октября 2021 года состоялась премьера нового альбома Big Baby Tape под названием Bandana, записанного при участии Kizaru (Олег Нечипоренко). Совместная пластинка включила в себя 14 различных треков.