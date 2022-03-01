Белград, , 18:45 — REGNUM Косово не может стать членом НАТО по срочной процедуре, так как это сепаратистское образование не является членом ООН. Такое мнение высказал 1 марта председатель Атлантического совета в Сербии Владан Живулович.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Живуловича, требования косовских сепаратистов получить постоянную военную базу США на территории Косово и войти в Североатлантический альянс как можно скорее абсолютно необоснованные, так как сепаратистское образование не вошло в состав ООН.

«Как государство они не реализовались, и у них нет главных условий для того, чтобы их заявка была принята», — процитировало издание Telegraf слова Живуловича.

Эксперт считает, что требования Приштины продиктованы ее желанием заявить о себе и показать Западу, что, в отличие от Белграда, они твердо на его стороне.

Напомним, что ранее президент сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила, что в свете обострения ситуации на востоке Европы Косово нужно как можно скорее принять в НАТО.