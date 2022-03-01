Киев, , 18:26 — REGNUM Украина просит членов организации «Веймарский треугольник», в который входят Германия, Польша и Франция, нарастить санкции против России и увеличить объёмы помощи Украине, включая поставки вооружений.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По его словам, он провел виртуальную встречу с главами МИД Польши, Франции и Германии, попросив «предоставить Украине больше оружия, финансовой и гуманитарной помощи».

Ранее Кулеба заявил о «бесконечном потоке» вооружения, боеприпасов и иной помощи, идущем на Украину из западных стран.

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