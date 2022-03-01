В Госдуме подготовили меры поддержки финансового рынка
Москва, 1 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. На фоне новых санкций в комитете Госдумы по финрынку обсудили дополнительные законодательные меры, которые должны быть рассмотрены в приоритетном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
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В частности, в числе мер поддержки предлагается ввести антикризисный механизм кредитных каникул для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса.
Также планируется перенос на два года продаж сложных финансовых инструментов и расширение возможностей перестрахования рисков в РНПК.
В ходе дискуссии отмечалась необходимость модернизации валютного законодательства.
В ближайшие дни ряд законодательных инициатив, направленных на стабилизацию и развитие финансового рынка, будут внесены в Государственную думу, сообщили в комитете Госдумы.
Дополнительное заседание Госдумы намечено на 4 марта.
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