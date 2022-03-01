Москва, 1 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Потеря рублевых ресурсов населения кредитными организациями РФ — это серьезная угроза для стабильности не только самих банков, но и национальной экономики в целом. Об этом корреспондент ИА REGNUM 1 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию том, что российские банки повышают ставки по валютным вкладам, чтобы остановить отток средств населения.

Although Банковские ячейки

«Вероятность дальнейшего роста ставок по вкладам физических лиц в рублях довольно высока. Это обусловлено в первую очередь необходимостью снижения дисбаланса на банковском и валютном рынках, — сказала Воронкова. — Установленный размер ключевой ставки даёт большие возможности для маневрирования. Если рассматривать внутренние факторы в краткосрочной перспективе, то темпы и размеры изменения процентных ставок по депозитам физических лиц будут определяться главным образом уровнем инфляции и динамикой валютного курса».

По ее словам, повышение ставок по валютным депозитам, безусловно, может сказаться на настроениях вкладчиков и побудить их к сохранению валютных сбережений в банках. Однако пока ставки по вкладам в иностранной валюте существенно отстают от инфляции.

«Кроме того, стоит иметь в виду, что для банков сегодня важно создать привлекательные условия не только для валютных, но и для рублевых сбережений населения, которые составляют 80% общего объема размещенных на банковских депозитах средств, — добавила Воронкова. — Потеря рублевых ресурсов населения кредитными организациями — серьезная угроза для стабильности не только самих банков, но и национальной экономики в целом. В то же время рост ставок по депозитам должен быть сопоставим с возможностями выполнения ими возрастающих обязательств перед вкладчиками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российская банковская система располагает большим запасом прочности, который позволит ей избежать существенных сбоев.