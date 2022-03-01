Курск, , 18:24 — REGNUM В Курской области в связи с временной приостановкой авиасообщения пассажирам отмененных рейсов рекомендуют воспользоваться автобусными рейсами в другие регионы. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе областной администрации.

Поезд РЖД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Транспортные предприятия работают в штатном режиме. В профильном комитете при необходимости на маршрутах увеличат количество подвижного состава.

С 24 февраля по маршруту №111/112 Белгород — Москва курсируют дополнительные поезда с остановкой в Курске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Росавиация продлила ограничения в работе нескольких российских аэропортов. Аэропорт Курск вошел в их число и будет закрыт до 8 марта.

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