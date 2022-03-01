Курск, 1 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Курской области в связи с временной приостановкой авиасообщения пассажирам отмененных рейсов рекомендуют воспользоваться автобусными рейсами в другие регионы. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд РЖД

Транспортные предприятия работают в штатном режиме. В профильном комитете при необходимости на маршрутах увеличат количество подвижного состава.

С 24 февраля по маршруту №111/112 Белгород — Москва курсируют дополнительные поезда с остановкой в Курске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Росавиация продлила ограничения в работе нескольких российских аэропортов. Аэропорт Курск вошел в их число и будет закрыт до 8 марта.