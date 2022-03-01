Через Курск до 3 марта будут ходить дополнительные поезда Белгород — Москва
Курск, 1 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Курской области в связи с временной приостановкой авиасообщения пассажирам отмененных рейсов рекомендуют воспользоваться автобусными рейсами в другие регионы. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе областной администрации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поезд РЖД
Транспортные предприятия работают в штатном режиме. В профильном комитете при необходимости на маршрутах увеличат количество подвижного состава.
С 24 февраля по маршруту №111/112 Белгород — Москва курсируют дополнительные поезда с остановкой в Курске.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Росавиация продлила ограничения в работе нескольких российских аэропортов. Аэропорт Курск вошел в их число и будет закрыт до 8 марта.