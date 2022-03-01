Москва, 1 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на ряд продовольственных продуктов на уровне 5%. Об этом сообщает 1 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

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«В рамках поручения правительства ФАС, Минпромторг и Минсельхоз разработали механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер.

Речь идёт об ограничении наценок на четыре группы социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».

Уточняется, что ООО «О'Кей» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») вводит ограничения уже с сегодняшнего дня, а Auchan Retail — с 3 марта.

«Эти ретейлеры первыми проинформировали ФАС России о готовности принять на себя соответствующие обязательства», — отметили в пресс-службе.