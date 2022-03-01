Вологда, 1 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Вологде без вести пропала 69-летняя Тамара Бритвина, занимавшая в 90-е годы пост замгубернатора региона.

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По данным поисково-спасательного отряда «Ты не один», женщина вышла из дома 28 февраля около 15 часов. До сих пор ее местонахождение не известно.

«Одета в черный пуховик с капюшоном, темные клетчатые брюки, белую шерстяную кофту, черные замшевые сапоги со стразами. Может быть дезориентирована», — говится в сообщении.

Отметим, что в 1992—1997 годах Бритвина была заммэра Череповца, затем занимала должности замначальника департамента сельского хозяйства области, начальника департамента продресурсов, департамента сельского хозяйства. В 2010—2012 годах была первым заместителем губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в России находят только пятую часть пропавших без вести.