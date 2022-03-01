Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Депутат Государственной Думы, секретарь петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Боярский назвал военную спецоперацию России по защите Донбасса «зачисткой от нацистской нечисти». Об этом 1 марта депутат заявил на конференции партии в Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Боярский Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Все мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит сейчас на Донбассе. Наши доблестные солдаты и офицеры в данный момент принимают участие в специальной операции по зачистке братской украинской земли от нацистской нечисти», — заявил Сергей Боярский, что вызвало аплодисменты однопартийцев.

Боярский поддержал президента Российской Федерации Владимира Путина за принятие трудного, но необходимого решения о начале спецоперации.

При этом партия «Единая Россия» не осталась в стороне. Сами петербуржцы заявили о своём желании собрать необходимые вещи и передать их беженцам из Донбасса. В Ростовскую область уже отправилась из Петербурга первая фура с гуманитарной помощью. На данный момент она уже находится на месте.

Боярский выразил благодарность волонтёрам и «Молодой гвардии». Он также отметил своё восхищение петербуржцами, которые готовы были помочь. И добавил, что сбор вещей для беженцев будет продолжаться, пока в этом будет необходимость.

Депутат также анонсировал начало сбора денежных средств для перечисления на помощь нуждающимся. Сергей Боярский выразил уверенность, что жители Петербурга воспользуются этой возможностью. Стоит отметить, что строительный бизнес уже изъявил желание помочь ресурсами.

Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал политическую обстановку и призвал петербуржцев к выдержке.

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