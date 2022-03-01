Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM 25-летний бразильский атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо был признан порталом WhoScored лучшим игроком прошедшего 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Игрок команды Зенит Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Во вчерашнем матче с казанским «Рубином» Клаудиньо отметился одной результативной передачей и двумя успешными обводками. WhoScored оценил игру футболиста на 8.7 балла из 10 возможных.

В текущем сезоне на счету Клаудиньо 10 (7+3) очков по системе гол+пас в тринадцати матчах чемпионата России. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА бразилец отметился двумя забитыми мячами в шести матчах группового этапа.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 13 августа 2021 года после перехода из бразильского футбольного клуба «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.