Москва, 1 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать случай расстрела мирных жителей города Волноваха украинскими нацистами, сообщает 1 марта официальный сайт СК РФ.

Преступление

Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 марта. Украинские нацисты открыли огонь по мирным жителям, которые пытались под белыми флагами покинуть опасную зону в городе Волноваха.

Ранее сообщалось, что украинские нацисты запрещают эвакуироваться жителям населенных пунктов, используемых ими в качестве опорных пунктов. Мирное население используется как живой щит.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении.

Следователям центрального аппарата СК поручено взаимодействовать с правоохранителями ДНР и ЛНР.