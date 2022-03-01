Берлин, , 18:10 — REGNUM Германский министр финансов Кристиан Линднер по итогам переговоров с коллегами из стран G7 заявил, что новые антироссийские санкции должны помочь урегулировать ситуацию на Украине.

Кристиан Линднер Huffingtonpost.de

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Заявив, что санкции нужно осуществлять последовательно и всем, Линднер отметил, что таким образом страны G7 продемонстрируют России единую позицию. И якобы это окажет положительный эффект.

Добавим, что это заявление сделано на фоне начатой Россией по просьбе республик Донбасса специальной военной операции по демилитаризации Украины.

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