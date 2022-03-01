Брянск, , 20:32 — REGNUM По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны двое жителей Дятьковского района Брянской области. По версии следствия, они вывели в оборот более 220 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе регионального УМВД.

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В полиции считают, что подозреваемые за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Они не имели соответствующей лицензии и использовали расчётные счета подконтрольных им организаций, открытые в различных банках на территории Брянской области. В платёжных документах вносились сведения о якобы заключённых договорах купли-продажи товаров и услуг. Поступившие деньги «чёрные» банкиры передавали клиентам, получая за свои услуги комиссионное вознаграждение в размере не менее 11%. Общий оборот средств превысил 220 миллионов рублей, доход злоумышленников составил не менее 24 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по трём статьям. Проведены 14 обысков, в ходе которых изъяты документы, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также 3 900 долларов США и 62 тысячи рублей.

По ходатайству следствия фигуранты заключены под стражу.