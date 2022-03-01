Анкара, , 18:11 — REGNUM Сербия, которая отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине и ввести антироссийские санкции, «недвусмысленно показала, что она на стороне Москвы». Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 1 марта в интервью турецким СМИ.

Вьоса Османи Facebook.com/VjosaOsmaniMP

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«Сразу было понятно, что Сербия поддерживает Россию и российскую пропаганду в этом кризисе, так как она не осудила российскую агрессию и нападение на Украину и не присоединилась к санкциям западных стран. Каждый, кто питает иллюзии, что Сербия выберет проевропейский путь, делает услугу Вучичу (президент Сербии Александр Вучич —ИА REGNUM), так как он по характеру такой же, как Путин», — заявила Османи в интервью Турецкому радиотелевидению.

По мнению Османи, Россия и Сербия «объединили силы» для того, чтобы дестабилизировать мир, в том числе и Западные Балканы. Она отметила, что страны этого региона, особенно сепаратистское Косово, Босния и Герцеговина, Черногория, а также Албания и Северная Македония, являются «второй линией фронта в защиту демократии».

Лидер косовских сепаратистов призвала Евросоюз пересечь политику «сидения на двух стульях», которую ведет Белград.

Напомним, что ранее Османи заявила о необходимости как можно скорее принять сепаратистское Косово в НАТО.