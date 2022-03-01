Ижевск, , 18:02 — REGNUM Удмуртия обеспечена продовольствием собственного производства, таким как мясо, молочные продукты, картофель и овощи, на 80−120%. Об этом сообщила вице-премьер республики Ольга Абрамова.

Посевная Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

«Уверена, что в Удмуртской республике кризиса продовольственного не будет. Не для того сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона, что бы кому ни казалось, развивается ежегодно», — заявила она.

По ее словам, для того, чтобы не возникало опасений на будущие периоды, необходимо успешно провести посевную кампанию.

Также она отметила, что не видит рисков дефицита продовольственных товаров, которые в республике производятся в малых количествах, например, рыба.

«Ресурсы страны позволяют нам говорить о том, что у нас не будет здесь рисков отсутствия такой категории», — цитирует вице-премьера «Интерфакс-Поволжье».

В то же время Абрамова добавила, что могут быть риски отсутствия отдельных нишевых продуктов питания, но сельхозпроизводители республики осваивают все больше новых рынков, в том числе крафтового сыра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр республики предупреждал, что сложившиеся в Удмуртии погодные условия неблагоприятны для перезимовки озимых зерновых культур и многолетних трав. В период со второй декады декабря 2021 года по первую декаду февраля текущего года в северной части региона высокий снежный покров сочетался со слабым промерзанием почвы — это опасное агрометеорологическое явление, которое может привести к выпреванию озимых зерновых культур.

Летом 2021 года из-за почвенной засухи пострадал урожай зерна в 13 районах республики, полностью погибли посевы на площади 23,3 тыс. гектара.

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