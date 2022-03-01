Лондон, 1 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. 25-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Дании по футболу Андреас Кристенсен дал устное согласие на переход в каталонскую «Барселону».

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Андреас Кристенсен

Как сообщает испанское издание Sport. es, Кристенсен готов подписать с «сине-гранатовыми» четырехлетний контракт. Стороны выли переговоры несколько месяцев.

В случае успешного подписания контракта защитник сборной Дании перейдет в «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в 23-х матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячам, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.