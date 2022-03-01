Москва, 1 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы организовала Чемпионат Москвы по киберспорту, ставший первым с момента введения ковидных ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКС Москвы 1 марта.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы Чемпионат Москвы по киберспорту 2022

Основному этапу Чемпионата Москвы предшествовали отборочные турниры, которые прошли в течение февраля и определили восемь лучших команд и участников для предстоящих соревнований в различных дисциплинах. В список основных видов программы чемпионата вошли Dota 2, Hearthstone, Hearthstone Battlegrounds, Clash Royale, StarCraft II, Rocket League, NHL 22 и Tekken 7.

Само мероприятие состоялось на площадке Winstrike Arena в Центральном детском магазине на Лубянке в формате COVID-free, а каждый из его участников удостоился спортивного разряда в зависимости от занятого места. Ожидается, что по итогам соревнований будет сформирована официальная сборная Москвы по компьютерному спорту, которая, выступит на Чемпионате России по киберспорту.

Список победителей выглядит следующим образом: