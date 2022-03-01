Неаполь, Италия, , 17:58 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник «Наполи» и сборной Испании по футболу Фабиан Руис, как утверждает итальянское издание Tuttomercato, попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».

«Наполи» (сс) RonnyK

По информации источника, на Фабиана Руиса также претендуют лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и каталонская «Барселоны».

В текущем сезоне Фабиан Руис принял участие в 22-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Испанец выступает за «Наполи» с 5 июля 2018 года после перехода из «Бетиса» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Соглашение Руиса с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2023 года.