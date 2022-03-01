Мехико, 1 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Санкций против России Мексика вводить не будет, говорится 1 марта в заявлении президента республики Андреса Обрадора.

Agencia de Noticias ANDES Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Комментируя санкционные решения Запада против России из-за проводимой российскими военными специальной военной операции на Украине, Обрадор сказал, что никаких карательных мер экономического типа Мехико принимать не будет.

Президент Мексики пояснил, что хочет сохранить хорошие отношения с руководством всех стран, а санкции испортили бы их.