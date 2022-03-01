Галич, Костромская область, 1 марта 2022, 18:10 — REGNUM Объёмы ввода жилья в городе Галиче Костромской области по итогам 2021 года выросли на 300%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК региона Николай Ухов.
В 2021 году в Галиче было введено и построено 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Это в 3 раза больше, чем в 2020 году. По мнению эксперта, толчок развитию рынка дало строительство крупного фанерного комбината в городе.
При этом, большую часть домов люди построили самостоятельно. Всего в 2021 году в Костромской области было введено в действие 334,5 тысячи кв. м жилых домов, что на 29% больше, чем в 2020 году.
Справка: Галич имеет статус территории опережающего развития. Одним из главных инвестпроектов города является строительство фанерного комбината Segezha Group, являющейся дочерней компанией АФК «Система». Это будет крупнейший в России производитель березовой широкоформатной фанеры. Ожидается, что на заводе будут работать более 600 человек. Производство планируют запустить в марте 2022 года.
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