Галич, Костромская область, , 18:10 — REGNUM Объёмы ввода жилья в городе Галиче Костромской области по итогам 2021 года выросли на 300%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК региона Николай Ухов.

Строительство

В 2021 году в Галиче было введено и построено 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Это в 3 раза больше, чем в 2020 году. По мнению эксперта, толчок развитию рынка дало строительство крупного фанерного комбината в городе.

«Традиционно наибольший прирост по вводу жилья показывает Кострома и Костромской район, но в этом году у нас появился ещё один лидер — Галич. Увеличение объёмов спровоцировало строительство фанерного комбината. Конечно и цены на жильё там выросли несоизмеримо, но, тем не менее, этот рынок начинает развиваться, и очень динамично», — сказал Ухов.

При этом, большую часть домов люди построили самостоятельно. Всего в 2021 году в Костромской области было введено в действие 334,5 тысячи кв. м жилых домов, что на 29% больше, чем в 2020 году.

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