Лондон, 1 марта 2022, 18:06 — REGNUM Британский певец Луи Томлинсон отменил концерт в России на фоне ситуации с Украиной, сообщает 1 марта Reuters.
Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»
Американская группа Green Day и звезда поп-панка Yungblud также отменили туры.
Концерты Томлинсона в Москве и в столице Украины Киеве отложены на неопределенное время.
Напомним, что певец планировал выступить в июле в киевском Stereo Plaza и московском Crocus City Hall.
Ранее от выступления в России отказались популярный американский певец Игги Поп, британская группа Franz Ferdinand и американский коллектив The Killers.
Читайте ранее в этом сюжете: Franz Ferdinand и The Killers отказались выступать в России