Лондон, 1 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Британский певец Луи Томлинсон отменил концерт в России на фоне ситуации с Украиной, сообщает 1 марта Reuters.

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Американская группа Green Day и звезда поп-панка Yungblud также отменили туры.

Концерты Томлинсона в Москве и в столице Украины Киеве отложены на неопределенное время.

Напомним, что певец планировал выступить в июле в киевском Stereo Plaza и московском Crocus City Hall.

Ранее от выступления в России отказались популярный американский певец Игги Поп, британская группа Franz Ferdinand и американский коллектив The Killers.