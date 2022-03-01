Москва, 1 марта, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ольга Занко (Амельченкова) вместе с добровольцем из ДНР Ириной Макаренко принесла гуманитарную помощь для беженцев Донбасса и Луганска в московское отделение «Единой России».

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Ирина Макаренко вынуждена была эвакуироваться с матерью и сестрой из Донецка, спасаясь от взрывов и бомбежек. Сейчас она в Москве, но продолжает помогать тем, кто остался в ДНР.

«Я из Донбасса. Мне было 15 лет, когда к нам пришли украинские военные и запретили разговаривать на русском языке. Больно видеть, как сейчас ведут себя сейчас их военнослужащие по отношению к мирным гражданам — прикрываются ими как живым щитом, технику размещают в жилых домах и дворах. Не щадят никого. Сейчас много фейковых новостей. В социальных сетях пишут, что война у нас длилась с 2014 по 2015, а якобы потом был мир. В 2016 году я возвращалась домой, и на моих глазах от взрыва наш сосед скончался на месте, а его дочь получила серьезные травмы. Война началась в 2014 году и идет по сей день. Всем «звездам», которые вдруг стали бороться за мир, хочу задать вопрос: где вы были, когда нас бомбили? Или мы не достойны того, чтобы жить?» — рассказала Ирина Макаренко.