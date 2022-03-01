Москва, , 17:52 — REGNUM Регионы внесли около 300 предложений к законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Kremlin.ru

«Регионы, в частности, просят уточнить ряд определений в законопроекте, также обращается внимание на принципы взаимодействия и органов местного самоуправления и органов региональной власти в приоритетных для граждан сферах, в том числе, здравоохранении. Кроме того, регионы отмечают необходимость уточнения численности депутатов представительного органа городского округа не только исходя из численности населения, но и с учетом количества исторически сложившихся поселений, населенных пунктов, чтобы у жителей каждой территории был свой представитель», — сказала Яровая.

Кроме того, ряд предложений касается участия граждан в жизни муниципальных образований, в том числе форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления, в частности, территориального общественного самоуправления, схода граждан.

Также, по ее словам, речь идет об обеспечении правовых гарантий для граждан в обеспечении комплексного развития территории, благоустройства, развития всех муниципалитетов, общих возможностей и качественных решений вопросов жизнеобеспечения для всех жителей.

«Прозвучало много предложений о повышении ответственности за эффективность работы на местах, ответственности, в том числе, конкретных муниципальных должностных лиц. Также в отзывах регионов отмечается важность определения вопросов муниципального контроля, к примеру, в сфере благоустройства», — рассказала Яровая.

Госдума в 2021 году в первом чтении приняла резонансный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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