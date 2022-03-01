Калуга, , 18:06 — REGNUM Калужская область занимает первое место в стране по доле наукоемких инновационных высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте. Об этом 1 марта заявил губернатор Владислав Шапша на рабочей встрече с председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), сообщает ИА REGNUM.

На рабочей встрече Фото пресс-службы правительства Калужской области.

На встрече говорили о развития сферы образования и науки на территории региона. По оценке Сергея Кабышева, в Калужской области ведется «масштабное и перспективное строительство».

«Наука и образование — наше будущее. Мы будем поддерживать начинания региона», — сказал глава комитета.

«У нас научно-исследовательскую деятельность ведут 22 научные организации и десять вузов. Более десяти тысяч человек занимаются научной деятельностью. В Обнинске создан инновационный научно-технологический центр, строится кампус филиала МГТУ им. Баумана. По сути, это новая учебная база. Мы очень большое внимание уделяем именно этой части нашей экономики», — подчеркнул Владислав Шапша.

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