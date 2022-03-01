Калуга, 1 марта 2022, 18:06 — REGNUM Калужская область занимает первое место в стране по доле наукоемких инновационных высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте. Об этом 1 марта заявил губернатор Владислав Шапша на рабочей встрече с председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), сообщает ИА REGNUM.
На встрече говорили о развития сферы образования и науки на территории региона. По оценке Сергея Кабышева, в Калужской области ведется «масштабное и перспективное строительство».
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