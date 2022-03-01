Курск, 1 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты, включая аэропорт «Курск», продлен до 3:45 8 марта. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято Росавиации.

Георгий Долгопский Курск

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

В Курской области действует круглосуточная горячая линия, на которой можно задать вопросы о возврате билетов и получить актуальную информацию по пассажирским перевозкам.