Москва, 1 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Российская банковская система располагает большим запасом прочности, который позволит ей избежать существенных сбоев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Корзун Андрей (Kor!An) Банковский сейф

«В связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 20% доходность по вкладам, безусловно, будет расти, — сказала она. — Многие банки уже сообщили о повышении ставки по депозитам, причем это касается как рублевых, так и валютных вкладов. Поскольку геополитическая ситуация остается напряженной, а также вводятся все новые санкции, ЦБ может снова повысить ставку. Если это произойдет, то доходность может еще увеличиться. Все это делается для того, чтобы оставить как можно больше денежных средств в банках».

При этом она подчеркнула, что, поскольку санкции коснулись банковской системы, а также самого ЦБ, уровень доверия населения к банкам снизился.

«Банк России сейчас пытается успокоить граждан и обеспечить финансовую стабильность банков. Поскольку используются различные инструменты поддержки, также российская банковская система имеет достаточный запас прочности, то существенных сбоев возможно избежать, — сказала Кошелева. — Валютные и рублевые вклады сейчас стали особенно привлекательными и способны частично снизить отток средств. Однако в большей степени ситуация будет зависеть от новых санкций, развития событий, связанных с ситуацией вокруг Украины, и реагирования на них ЦБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, когда жители РФ начнут возвращать средства на валютные счета.