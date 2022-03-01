1 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Бесспорный факт: несмотря на беспрецедентную активность западной пропаганды, народ России поддерживает решение президента о проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом говорят и данные социологических опросов, проведенных в том числе и независимыми социологами в сети Telegram.

Андрей Сафонов, , 21:17 — REGNUM То, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины — не война, подтверждает в том числе и нормальная работа средств мобильной связи (чего бы в противном случае не наблюдалось). А также — Интернета, со всеми его социальными сетями, мессенджерами и прочими возможностями обмена информацией, используемой в сложившейся ситуации, да и годами — в предшествовавшей ей условно мирной жизни, в качестве главного орудия идеологической войны и психологической диверсии как наиболее жёсткой её формы. С чем в виде «фейков» и прочих информационных «вбросов» сталкиваются все. Что подтвердило 96% из 81,3 тысяч участников опроса, проведенного 28 февраля телеграм-каналом «Война с фейками» (423 тыс. подписчиков). Другой авторитетный телеграм-канал — «Хайли Лайкли» (более 11 тыс. подписчиков) 27 февраля всерьёз обсуждал даже и возможность временного отключения комментариев к своим постам, за что высказалось 56% из 1369 участников проведенного каналом опроса. Причина чему кроется не столько в накале страстей, сколько в активном провокационном вмешательстве «троллей» из числа наших русскоязычных «небратьев», осевших в информационных центрах западных спецслужб в Польше, Литве, ФРГ и ряде прочих стран (уже, правда, не на Украине, что есть один из первых положительных итогов СВО). Помимо финансового мошенничества, отрабатывающих обещанные 30 сребреников уже и на идеологических нивах своего хозяина. А курс сребреника — новой свободно конвертируемой валюты свободного от свободы мира (недаром в конституции США нет слова демократия и однокоренных ему — А. С.) — всё растёт. Участие во флэшмобе «Нет войне» стоит уже 50 тысяч рублей, сообщает 25 февраля телеграм-канал «Рыбарь». То есть — одна тысяча и 666 (какое говорящее число!) рублей за сребреник.

Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы решение президента провести спецоперацию России на Украине?», по данным опросов ВЦИОМ, ТК ИА REGNUM и ТК «Соцопрос», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

О непрекращающихся хакерских атаках на значимые для жизни страны сайты — имевших место, впрочем, и до СВО, хоть и не в таких масштабах — ИА REGNUM сообщает в режиме реального времени, успешно от них отбиваясь. Не избежал этой участи и ВЦИОМ, сайт которого подвергается DDOS-атаке из-за рубежа в связи с размещением пресс-релиза об отношении граждан России к решению провести специальную военную операцию в Украине. По этому поводу генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров 28 февраля сделал заявление в телеграм-канале «Всем ВЦИОМ!»: «Сегодня вечером опубликуем первые результаты двух опросов о военных действиях на Украине. Долго думали, стоит ли это делать. Сначала не хотели «разжигать». Но поняли, что долго отмолчаться не удастся. Так что выбор сделан — публикуем».

Итак, по данным опроса, проведенного 25 и 27 февраля 2022 г. «ВЦИОМ-Спутник» среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, 68% граждан России поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине, не поддерживает — 22%, каждый десятый гражданин затруднился ответить.

По мнению 26% респондентов ВЦИОМ, СВО преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины считают приоритетом 20%. Столько же высказались за приоритет демилитаризации Украины, а 7% ответили, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины. То есть поддержка целей, заявленных президентом при объявлении начала СВО, составила уже 76%, в то время как СВО в целом поддержало 68% участников опроса.

Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы решение президента провести спецоперацию России на Украине?», по данным опросов ВЦИОМ, ТК ИА REGNUM и ТК «Соцопрос», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Приведенные в диаграмме данные нормализованы по образу ВЦИОМ. Следует отметить, что результаты исследования «ВЦИОМ-Спутник» практически полностью подтверждаются данными аналогичных опросов, проведенных телеграм-каналами ИА REGNUM (более 10 тыс. респондентов) и «Соцопрос» (4 тысячи участников опроса). При этом максимум поддержки решению президента об СВО на Украине (74%) зафиксирован по результатам опроса, проведённого ТГ-каналом ИА REGNUM, при беспрецедентно большом количестве участников. Справедливости ради следует учитывать, что аудитория Telegram сама по себе может не полностью отражать весь спектр мнений: компьютеризация населения хоть и велика, но не абсолютна.

Состояние настроений общества в связи с началом СВО наглядно демонстрирует в целом спокойное отношение к ней граждан, следует из результатов опроса, проведенного телеграм-каналом «Нарышкин» среди более чем 9 тысяч респондентов.

Распределение ответов на вопрос «Как СВО меняет вашу жизнь?», по данным ТК «Нарышкин», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Согласно данным опроса телеграм-канала «Нарышкин», от проведения СВО никаких последствий для своей личной жизни не ожидает подавляющее большинство — 71% респондентов, при том, что 5% явно оказались деморализованы. Остальные склонны действовать по обстоятельствам, как и во время прошлых кризисов: кто-то (16%) закупает валюту и обналичивает вклады, что при участившихся сообщениях о хакерских атаках на банки и нестабильности курса рубля вполне понятно. Кто-то, по всей видимости, беднейшая часть (8%) опрошенных вкладывается в самое насущное — еду.

При этом общее восприятие экономической устойчивости России на фоне событий на Украине положительное: только 17% из 4 тысяч участников опроса, проведенного 28 февраля телеграм-каналом «Соцопрос», оценили её как плохую. Столько же — как среднюю, 12% как хорошую (12%), а большинство — 54% — даже как отличную.

Более того, нынешний внешнеполитический кризис оценивается как предпосылка к грядущему подъему отечественной экономики. Во всяком случае, так считает 73% из 51 тысячи участников опроса на телеграм-канале «Круглые столы Марии Шукшиной. Научно-экспертный Совет». 50% уверены в этом в долгосрочной перспективе, а 23% — уже и в ближайшее время.

В том числе и по этой самой причине успех «активистов», желающих раскачать ситуацию до катастрофы майданного образца, представляется пока что маловероятным: судя по данным опроса телеграм-канала «Соцопрос», проведенного 26 февраля среди 2,7 тысячи человек, радетелями «за мир» их признают не более 37% опрошенных. 47% считает подобных «миротворцев» пятой колонной, добивающейся смены власти в стране. А 16% — бунтовщиками, устроителями масштабных акций протеста и кризиса в России. То есть 63% участников данного опроса настроены к власти лояльно. И эта доля размером своим близка к данным ВЦИОМ, согласно которым 68% россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине.

«Что и требовалось доказать» ©, как говорят в школе на уроках математики после того, как теорема доказана.