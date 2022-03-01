Москва, , 17:48 — REGNUM На одном из семи холмов Москвы, Ивановской горке, активизировался градостроительный конфликт. Защитники исторического района сообщают, что застройщик приступил к демонтажу здания 1939 года постройки по адресу Колпачный переулок, 9А, на месте которого планируется возведение пятиэтажного бизнес-центра с подземной парковкой. Квартал, где расположено это здание, называется Хохловкой по церкви Троицы в Хохлах. Об этом 1 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы защитников Ивановской горки Наталья Самовер.

«Работы по сносу начались минувшей ночью и продолжились утром. Сейчас выламывают окна и двери. На очереди крыша. Прибывшему на место депутату Мосгордумы Сергею Митрохину люди, находившиеся на стройплощадке, никаких документов не показали и отказались объяснять свои действия. Мы обратились в Департамент культурного наследия и написали заявление в полицию, а Митрохин находится на связи с Административно-технической инспекцией и Мосгосстройнадзором. Дело в том, что организация, начавшая снос, не удосужилась даже установить предусмотренное законом специальное ограждение стройплощадки, которое защищало был людей и соседние здания от возможного обрушения. В трех метрах от стены здания, которое они начали ломать, находится объект культурного наследия регионального значения — особняк, построенный в 1912 г. Меры по его защите, согласованные Мосгорнаследия, включают в себя и это ограждение, и еще установку на здании лесов с защитной сеткой. Все это предусмотрено проектной документацией, но ничего этого сейчас нет», — отметила Самовер.

Она напомнила, что здание в Колпачном переулке изначально было построено для школы. Известно, что там училась поэтесса Белла Ахмадулина, оставившая воспоминания об этом. В 1960—1980-х гг. там располагался Институт международного рабочего движения (ИМРД) АН СССР — один из немногих центров независимой общественной мысли в Советском Союзе. Там, в частности, работал выдающийся философ Мераб Мамардашвили.

Противостояние застройщика — ООО «Управляющая компания Деловой мир» и жителей города продолжается с осени 2020 года. В настоящее время в судах рассматривается несколько исков, поданных градозащитниками. На территории, прилегающей к зданию, уже 69 недель проводится бессрочная арт-акция «Воскресные Хохловские стояния» в защиту Ивановской горки и всей старой Москвы.

Инициативная группа защитников Ивановской горки настаивает на незаконности нового строительства в Хохловке, поскольку этот квартал входит в состав объединенной охранной зоны объектов культурного наследия, где такие действия запрещены.

«Мы поражены поведением застройщика. Он знает, насколько шатки его правовые позиции, и пошел в атаку под шумок, видимо, рассчитывая, что никто не посмеет ему возразить, и «война все спишет». Похоже, он думает, что мешающие ему российские законы наконец-то перестали работать, и теперь в городе можно творить все, что угодно. Такое хищничество в момент, когда страна столкнулась с огромными трудностями, позорит Россию», — заключила Самовер.