Москва, , 17:43 — REGNUM В нелегальном сегменте интернета, также известном как «даркнет», публикуются объявления с «заказами» на проведение террористических актов против населения России, сообщает 1 марта Telegram-канал МВД Медиа.

Даркнет Dipsphotography

Подобные объявления также выявлены в целом ряде мессенджеров и в социальных сетях.

«В ходе мониторинга Интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке «Гидра», а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности», — указано в сообщении МВД РФ.

Авторы объявлений предлагают деньги за совершение терактов. источники этих публикаций расположены на Украине.

«По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция предполагает, что ранее данные центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями», — поясняют российские правоохранители.

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