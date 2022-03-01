Москва, 1 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Во вторник, 1 марта, советник Президента РФ, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев направил обращение Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру.

«В связи с неприемлемым притеснением русскоязычных медиаресурсов на пространстве ОБСЕ постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека приняла заявление, отражающее озабоченность и призыв ведущих российских журналистов. Направляю Вам текст данного заявления и прошу принять в рамках Вашего мандата все необходимые меры в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов», — говорится в письме главы СПЧ.