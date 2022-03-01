Москва, 1 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Удар от санкций будет компенсирован тем, что российский бизнес не сможет, как раньше выводить деньги заграницу. Об этом 1 марта заявил депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Золото

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По его словам, главными бенефициарами всей сложившейся ситуации станут США и Великобритания, Евросоюз же наносит санкциями серьезный удар по самому себе. При этом Россия сможет компенсировать потерю европейского рынка за счет других.

«Рынок сбыта будет. Будет он в арабском мире, будет он в Азии. Понято, что условия, наверное, будут несколько иные. Но при этом средства — миллиарды долларов не будут уходить из государства, а золото, добытое в России, будет сохраняться в наших золотовалютных запасах», — сказал Афонин.