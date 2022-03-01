Москва, 1 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Попыткой ввести в заблуждение назвала слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о возможности поездок российского министра иностранных дел Сергея Лаврова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 марта в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

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Комментируя слова Борреля о том, будто бы ЕС не запрещал дипломатических поездок Лаврова и санкции ЕС «допускают исключения», Захарова заявила, что Брюссель лжёт и выкручивается.

Она отметила, что для поездки Лаврова в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета ООН по правам человека у российской стороны было проработано два маршрута, но в итоге самолёт не пустили в ЕС:

«Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС».

Захарова, обращаясь к главе европейской дипломатии, сказала, что Боррель попросту лукавит: ведь когда Лавров по критическим для России вопросам безопасности запрашивал позицию стран в их национальном качестве, за всех членов ЕС ответил именно Боррель.

«Хотя ни Вас лично, ни ЕС как организацию никто не спрашивал. Вы ещё долго разъясняли, что у стран ЕС «коллективная позиция, выработанная на основе мнения большинства», — отметила Захарова. — А когда эти же страны отказали в пролёте борта делегации на мероприятия ООН в Женеве в связи с озвученными Вами рестрикциями ЕС, Вы говорите, что это их суверенное решение».

Она назвала такую линию поведения Борреля «лукавством лукавых».

Напомним, российское посольство в Швейцарии сообщило накануне, 28 февраля, что визит Лаврова в Женеву отменён из-за запрета рядом европейских стран полёта его самолёта из-за санкций.

После этого Боррель сказал, что будто бы запрета на поездку по работе в Женеву для главы МИД России нет и что «предусмотрены исключения», касающиеся дипломатических поездок.