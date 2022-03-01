Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял верное и выверенное решение, начав спецоперацию по защите Донбасса. Об этом заявил 1 марта ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я, как гражданин России, считаю, что верховный главнокомандующий принял правильное, выверенное и в этой ситуации единственное верное решение: проведение специальной военной операции в защиту нашей родной Украины, в защиту России и православного мира, большого русского мира», — сказал ректор. И добавил, что выбора не было, Россию уже прижали к стенке.

Он добавил, что переговоры, которые предшествовали такому шагу, ничего не дали. При этом безобразие, которое творится на некогда едином, мощном пространстве, не может длиться бесконечно.

Силин также отметил, что Россия не раз спасала малые народы большой нации. И подчеркнул, что если бы Россия не начала спецоперацию, то на Украине уже были бы войска НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала спецоперацию 24 февраля. А перед этим она признала ЛНР и ДНР.