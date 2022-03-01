Москва, 1 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Власти РФ могут добиться удешевления продуктовой корзины для населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о том, что в России могут вырасти цены на куриное и свиное мясо.

Jon Sullivan Мясо

«Граждане РФ почувствуют на себе последствия событий последней недели не завтра и даже не через месяц (конечно, если не будет сговора со стороны ретейлеров), а через 3−6 месяцев, — сказал он. — Да, проблем придётся решить много, но при грамотной поддержке со стороны министерства сельского хозяйства у нас есть все шансы не только решить старые проблемы, связанные с импортом, но и удешевить продуктовую корзину для населения. Себестоимость куриного мяса зависит в первую очередь от энергоресурсов (стоимости электричества), а во вторую — от стоимости пшеницы. Зерно, если нам перекроют экспортные каналы с Турцией, Китаем и Казахстаном, на внутреннем рынке образует излишки, и цена понизится. Стоимость электричества на 100% контролируется государством, которое может как поднять цену киловатта, так и опустить».

При этом он уточнил, что когда речь заходит о курятине, то не стоит забывать об одной очень важной проблеме.

«Мы умудрились построить наши птицефабрики так, что инкубационное яйцо закупаем в Европе (90% от всего объёма). Неважно, как это произошло, но пора исправлять данное упущение, — сказал Ермоленко. — Да, на время с прилавков пропадет какой-то объём яиц, но это не навсегда, а примерно на 4−6 месяцев. Стоимость свинины, так же как и курятины, очень зависит от цен на пшеницу и электричество. Но здесь есть еще один нюанс — два года в РФ бушевала африканская чума, и общее количество поголовья сократилось. Для его восстановления нам понадобится примерно 2−3 года. Но опять же, если свинину не вывозить, ее количества вполне хватит для удовлетворения спроса на внутреннем рынке».

С говядиной картина иная.

«40% нашей говядины — это импорт, причём 70% импорта приходится на Белоруссию. Однако Украина продаёт, точнее продавала, 90% своей говядины Белоруссии. Получается, что мы покупали 28% украинской говядины, ввозимой через Белоруссию. А сейчас разве сможем? Но нет худа без добра, эти перемены позволят пусть не быстро, но полностью отказаться от импортной говядины», — подытожил Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году на российскую мясную промышленность может негативно повлиять рост кормовых, транспортных и логистических расходов.