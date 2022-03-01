Белгород, 1 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Жителя Белгородской области уличили в публичном оправдании терроризма в социальной сети. Мужчина заплатит крупный штраф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Вконтакте

Оперативники выявили записи, оправдывающие террористическую деятельность в отношении мусульман, на странице одного из пользователей сети «ВКонтакте». Информация размещалась без ограничения доступа, под этими призывами другие пользователи могли оставлять комментарии.

На основании материалов УФСБ в отношении белгородца было возбуждено уголовное дело. Приговором выездной коллегии Второго западного окружного военного суда мужчина признан виновным в содействии террористической деятельности и осуждён за публичное оправдание терроризма. Ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.