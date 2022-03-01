Симферополь, , 17:11 — REGNUM Курсирование дополнительного поезда «Таврия» №195/196 сообщением Москва — Симферополь продлено до 10 марта в связи с решением Росавиации о продлении закрытия аэропортов юга России, сообщило минкурортов Республики Крым.

Поезд «Таврия» Пресс-служба правительства Республики Крым

Дополнительный поезд был назначен с 25 февраля, для обеспечения большего количества мест в состав поезда входят преимущественно плацкартные вагоны.

Как уточнили в министерстве, поезд отправляется из Симферополя в 20:00 и прибывает в Москву через день в 04:00, в обратном направлении поезд отправляется в 14:50 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20:10. Остановки поезд делает в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Тамани, в Крыму поезд идет с остановками Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.

Также продолжают ежедневно курсировать поезда №27/28 Москва — Симферополь (двухэтажный) и №7/8 Петербург — Севастополь, такжесообщение с Крымом осуществляется поездами №91/92 Москва — Севастополь, №173/174 Москва — Евпатория, №425/426 Кисловодск — Симферополь, №75/76 Омск — Симферополь и №141/142 Пермь — Симферополь.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, Росавиация сообщила определении ограничения на работу десяти российских аэропортов — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты — до 8 марта.