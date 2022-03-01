Вашингтон, 1 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал постановление судьи касательно того, что он должен давать показания под присягой в рамках гражданского расследования генерального прокурора Нью-Йорка о деятельности его компании, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Данная апелляция позволит на несколько месяцев остановить работу генерального прокурора Летиции Джеймс и помешает взять показания у Трампа и его двух старших детей, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп.

В начале января Джеймс вызвала детей Трампа для дачи показаний в рамках расследования дела о возможном мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, повестки были вручены ещё 1 декабря 2021 года. Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что компания Трампа Trump Organization могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций.