Бухарест, , 17:10 — REGNUM В Румынию прибыли подразделения сил реагирования Североатлантического альянса (NRF) — элитной структуры, занимающейся укреплением границ НАТО. Об этом 1 марта пишет бухарестская газета Romania Libera.

Эмблема сил быстрого реагирования НАТО NATO

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Согласно официальным данным, NRF проведет мониторинг состояния боеспособности сил альянса на приграничных с Украиной территориях. Другой информации нет.

В состав отправленных в Румынию сил реагирования НАТО вошли 500 военнослужащих Франции и 300 военных из Королевства Бельгия. Сроки их пребывания на румынской территории не уточняются.

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