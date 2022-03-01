Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга по «горячим» следам задержали актёра культового сериала «Улицы разбитых фонарей», который накануне попытался ограбить банк на севере города, но ушел с места преступления ни с чем. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Попытка ограбления банка.

Попытка ограбить отделение банка была предпринята днем 28 февраля в Калининском районе города. Неизвестный мужчина в медицинской маске на лице, зашел в помещение на Гражданском проспекте и, направив пистолет, потребовал у 56-летнего кассира денежные средства. После этого, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.

В тот же день в 20:50 мск сотрудники полиции по «горячим следам» остановили у дома 99 по проспекту Просвещения автомобиль Kia Rio, под управлением 41-летнего неработающего петербуржца.

«У подозреваемого изъят травматический пистолет и просроченное на него разрешение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM, задержанный — актёр, известный по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Божанов. Он известен зрителям по эпизодическим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей-5», «Тайны следствия-4», «Невский. Тень Архитектора», «Свои-2».

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.