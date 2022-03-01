Москва, , 17:22 — REGNUM Запад фактически зачистил своё информационное пространство от российских СМИ. Об этом 1 марта заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Выкатили огромный список блокировки наших СМИ на западных платформах. Фактически идет зачистка, потому что наши СМИ — лучше и по контенту, и по рейтингам. Это повод зачистить информационное пространство», — сказал Малькевич.

В то же время в России по-прежнему активно работают агенты западной пропаганды, продвигая тезисы своих спонсоров, которые направлены на подрыв суверенитета страны.

«Вопрос, почему мы такие либеральные и открытые. Мы могли бы себе представить, чтобы в 1941 году вещала радиостанция «Власом ФМ», чтобы какие-то тексты там кто-то зачитывал бы от Геббельса. Или мы можем представить, чтобы тогда деятели культуры выходили с плакатами: «Дорогие товарищи немцы, мы с вами братья и я хочу покаяться», — возмутился член ОП.

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