Казань, , 17:25 — REGNUM В Татарии руководителя одного из агропромышленных предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Подсчёт налогов Pixabay.com

В период с 2016 по 2019 годы подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и другие документы заведомо недостоверные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 51 контрагентами, уклонился от уплаты НДС (налог на добавленную стоимость) и налога на прибыль организаций на сумму свыше 190 млн рублей.

В рамках расследование уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»), прошли обыски, допрошены свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016—2019 годах неустановленный злоумышленник, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 127,2 млн рублей.

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