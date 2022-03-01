Пекин, 1 марта 2022, 17:04 — REGNUM Китай призывает Украину и Россию к переговорам для политического урегулирования ситуации, сообщает 1 марта Центральное телевидение Китая.
Китайский государственный телеканал цитирует заявление главы МИД КНР Ван И по этому вопросу.
«В отношении сложившегося кризиса Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому решению», — заявил Ван И.
Телеканал отмечает, что такое заявление было сделано главой МИД Китая в ходе телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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